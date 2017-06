Procuradoria Europeia vai ter sede no Luxemburgo

A Procuradoria Europeia vai ter a sua sede no Luxemburgo. A decisão foi tomada esta quinta-feira na reunião do conselho europeu de Justiça. O texto segue agora para o Parlamento Europeu que terá de o aprovar. A votação poderá ocorrer no próximo mês de outubro.

A Procuradoria Europeia será responsável por investigar, processar judicialmente e levar a julgamento os autores de infrações que prejudiquem os interesses financeiros da União.

A cooperação reforçada contra crimes financeiros terá, numa primeira fase, a participação de 20 Estados-membros, Portugal e Luxemburgo inclusive. Os restantes países poderão integrar a Procuradoria a qualquer altura, se assim o desejarem.

Reagindo ao acordo desta quinta-feira, o ministro da Justiça, Félix Braz, afirmou que o “Luxemburgo é a capital judicial da União Europeia”. Em comunicado, o governante garante que a “Procuradoria Europeia vai dispor de infraestruturas modernas”.

A Procuradoria Europeia será uma instituição independente e, segundo as previsões de Félix Braz, poderá ser inaugurada no decorrer de 2018 ou no início de 2019.

Redação Latina