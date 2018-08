Produção industrial cresce em junho no Luxemburgo

A produção industrial no Luxemburgo cresceu 3,8% em junho passado, face ao mesmo período de 2017.

Na comparação com o mês anterior, a subida foi de 0,2%, segundo o dados compilados pelo Eurostat que, no caso do grão-ducado, têm como base estimativas fornecidas pelo país.

Globalmente, a produção industrial na zona euro caiu 0,7% entre maio e junho, e 0,4% na União Europeia (UE). Na comparação homóloga, observa-se um aumento de 2,5% nos países da moeda única e de 2,6% no bloco europeu.

Redação Latina (Foto: Agência Lusa)