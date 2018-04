Professor defende importância do português enquanto língua de identidade (C/ÁUDIO)

O professor Michael Byram defendeu hoje a importância da aprendizagem do português enquanto língua de identidade das crianças de origem lusófona no Luxemburgo.

Ouvido pela Rádio Latina, à margem da sua participação no colóquio sobre os cursos complementares de português, que arrancou esta manhã na Universidade do Luxemburgo, o professor e antigo conselheiro da Divisão de Políticas Linguísticas do Conselho da Europa sublinhou que a língua de Camões aparece também, nestes casos, como um elo de ligação fundamental entre o grão-ducado e o mundo lusófono.

Michael Byram, professor convidado da Universidade do Luxemburgo há sete anos, marca hoje presença no colóquio “O Plurilinguismo e os Cursos Complementares de Português”. A sessão é promovida pela Coordenação do Ensino de Português para avaliar esta nova modalidade de ensino da língua de Camões, em vigor desde setembro do ano passado.

Especialista em educação plurilingue e intercultural, o docente destacou ainda a dimensão prática da língua portuguesa, uma “língua mundial”.

Michael Byram salientou ainda as vantagens do plurilinguismo. Quantas mais línguas falamos, mais fácil é aprender novos idiomas.

Micahel Byram, professor e antigo conselheiro da Divisão de Políticas Linguísticas do Conselho da Europa, em declarações à Rádio Latina.

Redação Latina