Professor Michael Byram diz que “não há receita” para a educação bilingue (C/ÁUDIO)

O professor convidado da Universidade do Luxemburgo Michael Byram diz que “não há uma receita” perfeita para a educação de crianças bilingues, quando pai e mãe têm línguas maternas diferentes.

Numa entrevista à Rádio Latina, o professor e antigo conselheiro da Divisão de Políticas Linguísticas do Conselho da Europa lembrou que há alguns anos os especialistas defendiam a regra de “uma língua por progenitor” ou então a utilização de um só um idioma em casa, teoria que o próprio Michael Byram e a mulher – ele britânico, ela francesa – adotaram.

Porém, hoje, acredita-se que a escolha deve ser feita com base na situação familiar e nas competências linguísticas dos pais.

O professor, que colabora com a Universidade do Luxemburgo há seis anos, acrescenta que também é necessário ter em conta as oportunidades e atividades da criança fora do contexto escolar. Aconselha ainda os pais a consultarem um especialista em edução plurilingue.

Michael Byram, professor convidado da universidade do luxemburguesa, falava à Rádio Latina à margem da sua participação num colóquio sobre os cursos complementares de português.

Redação Latina