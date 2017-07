Professor, pianista e aventureiro luso dá conferência no Luxemburgo

Foto: Volta ao mundo

Há um português, nascido no Luxemburgo, que divide o seu tempo entre as aulas, o piano e as viagens.

Rui Daniel Silva está hoje no Grão-Ducado para dar uma conferência, às 19:00 no Centro Cultural Português (Instituto Camões), sobre as suas viagens.

Não vai faltar a projeção de imagens multimédia sobre as suas aventuras, por vários dos 108 países que já visitou.

O conferencista viveu 15 anos no Luxemburgo e a sua próxima aventura, a partir de setembro, é uma longa viagem de Leiria ao Bangladesh, à boleia e de bicicleta, para angariar fundos para as crianças da Fundação Maria Cristina, em Dhaka.

Redação Latina