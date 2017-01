Professor de Useldange acusado por posse de pornografia infantil

Um professor do ensino fundamental da comuna de Useldange foi constituído arguido num caso de “posse de pornografia infantil”. A decisão foi anunciada pelo Ministério Público, depois de o suspeito ter sido ouvido por um juiz de instrução do Tribunal de Diekirch.

O suspeito aguarda julgamento em liberdade condicional, estando proibido de contactar com menores de idade. No comunicado do Ministério Público, enviado às redações, pode ler-se que o docente deve “evitar qualquer contacto com menores”.

Sabe-se que a Inspecção do Ensino Fundamental já está ao corrente do procedimento. Entretanto, o Ministério da Educação garantiu às autoridades judiciárias que o professor em questão foi “imediatamente afastado das suas funções”, na sequência da acusação.

Redação Latina