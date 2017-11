Professores do Luxemburgo satisfeitos com o trabalho – TNS-Ilres

São os mais bem pagos do mundo e, sem surpresas, estão satisfeitos com o seu trabalho. Segundo um inquérito de satisfação, os professores do Luxemburgo apresentam os melhores resultados de toda a função pública.

Mais de metade dos docentes (51%) declaram-se “extremamente satisfeitos ou muito satisfeitos” com a sua situação profissional. Nos restantes departamentos da função pública, essa taxa é de 43%. Os dados resultam de um inquérito levado a cabo pelo TNS-Ilres, a pedido do Ministério da Educação, que sondou 2.084 docentes, entre 24 de abril e 31 de maio deste ano.

A autonomia no trabalho, o tipo de tarefas, a relação entre colegas e o ambiente no local de trabalho são alguns dos principais fatores de motivação.

A sondagem mostra que 48% dos professores estão satisfeitos com as suas condições de trabalho e 36% com as perspetivas de progressão na carreira. A taxa é ainda mais elevada quando se trata do trabalho efetuado. Sessenta e nove por cento dos professores sentem-se, sempre ou frequentemente, orgulhosos do trabalho que fazem. Cerca de 86% sentem que estão a fazer um trabalho útil.

De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o Luxemburgo tem os professores mais bem pagos do mundo. Os professores do ensino pré-escolar e básico ganham, em média, por cá, 57.287 euros por ano. Trata-se do dobro da média de ordenados dos países da OCDE.

Ainda segundo o TNS-Ilres, 65% dos professores estão satisfeitos com a sua situação salarial. Entre os restantes funcionários públicos, essa percentagem desce para os 50%.

Mas nem tudo são rosas. Os professores queixam-se mais de stress do que outros colegas da função pública. Cerca 10% dos docentes queixam-se de stress constante. Mesmo assim, apenas 12% tencionam mudar de emprego.

Redação Latina