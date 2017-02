Profissões insólitas à espera de candidatos

Quem estiver desemprego e/ou for aventureiro tem inúmeras oportunidades de trabalho.

Existem profissões curiosas, pouco conhecidas e bem remuneradas. O grupo Hays — líder mundial em recrutamento especializado com agências em 33 países, incluindo no Luxemburgo — elaborou uma lista das melhores ofertas de emprego, à escala mundial.

Há vagas para profissões divertidas e para todos os gostos.

A lista é liderada pela empresa britânica First Choice, que fabrica escorregas e procura uma pessoa para testar os seus escorregas de água. A profissão ideal para quem gosta de água e de sensações fortes. O salário é de 27 mil euros por ano.

Quem quiser ganhar 78 mil euros em, apenas, seis meses tem de ir para a Austrália, cujo Governo procura um guardião para a ilha Hamilton, situada no coração da barreira de coral. O vigia da ilha terá de fazer alguns trabalhos manuais e alimentar um blogue. Em 2009, esta profissão foi eleita a “Melhor Profissão do Mundo para Expatriados”.

A fechar o pódio das profissões insólitas, bem pagas e que não encontram candidatos estão os viveiros na Ásia, onde se procura uma pessoa que distinga o sexo dos peixes para os separar em viveiros. O salário anual é de 55 mil euros.

Na China, o Centro de Investigação e de Proteção de Pandas, em Chengdu, está à procura de uma ama de pandas em troca de 28 mil euros por ano.

No quinto lugar das profissões mais insólitas e bem remuneradas do mundo está o redator de frases da sorte para pequenos bolos chineses (Fortune Cookie).

Mais estranho ainda é o recrutamento de uma pessoa para testar a eficácia de desodorizantes, com o nariz colado aos sovacos dos consumidores. Quem se quiser submeter a esta tarefa bizarra pode ganhar 60 000 por ano, ou seja, cinco mil euros por mês.

Ainda mais insólito. No Japão procura-se um empurrador de passageiros para o interior do metro.

Finalmente, na oitava posição desta classificação invulgar está o recrutamento de uma ama que queira dar a volta ao mundo. Um casal norte-americano lançou no início do mês de fevereiro um apelo a candidaturas. Querem viajar e precisam de uma ama para tomar conta dos seus três filhos. Quem aceitar pode ganhar entre 1 200 e1 500 euros, por mês, com comida, dormida e roupa lavada.

Redação Latina