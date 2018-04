Programa de Estabilidade e Crescimento apresenta melhoria da situação financeira do país

Após a declaração de ontem do primeiro-ministro, Xavier Bettel, sobre o Estado da Nação, hoje foi a vez de o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, apresentar o Programa de Estabilidade e de Crescimento (PEC) para o período 2018-2022.

Segundo Gramegna, as boas perspetivas conjunturais para a Europa, bem como as várias medidas que foram levadas a cabo por este Governo fazem com que a economia luxemburguesa possa prosseguir a evolução positiva dos últimos anos. O crescimento deverá ultrapassar os 4% entre 2018 e 2020, para passar depois aos 3% em 2022. De acordo com o ministro, o emprego também deverá crescer 3% por ano, o que significa que a taxa de desemprego deverá cair para os 5%.

Como já referido ontem pelo primeiro-ministro, a Administração Central fechou o ano passado com um défice de 220 milhões de euros, o que representa menos 819 milhões de euros do que o défice inicialmente previsto no Orçamento de Estado para 2017.

Para Pierre Gramegna, este resultado é ainda mais positivo, tendo em conta que o ano passado ficou marcado pela reforma fiscal, pelo desaparecimento progressivo das receitas do IVA sobre o comércio eletrónico e palas reformas dos cheques serviço e da licença parental.

O ministro das Finanças sublinhou durante a sua declaração que está satisfeito com a melhoria da situação orçamental da Administração Central, concluindo que “os sucessores deste Governo vão herdar uma situação financeira em muito melhor estado do que aquela que o atual Executivo herdou em 2013”.

