Progrès e F91 sonham com o “play-off” da Liga Europa

O Progrès Niederkorn e o F91 Dudelange tentam hoje garantir o apuramento para o play-off da Liga Europa, frente a adversários teoricamente superiores.

O primeiro a entrar em ação é o Progrès, em casa, frente ao Ufa, da Rússia. A equipa luxemburguesa perdeu no jogo da primeira mão por 2-1 mas está confiante na passagem à fase seguinte, sobretudo graças ao golo marcado fora. Este encontro decisivo está marcado para as 17:00, no estádio de Oberkorn.

Por sua vez o F91 Dudelange recebe o Legia de Varsóvia, treinado agora por Sá Pinto, depois de ter alcançado uma inesperada e saborosa vitória na Polónia, por 2-1. O duelo entre o F91 e o Legia está marcado para as 20:00, no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina/Lusa