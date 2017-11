Progrès-Hamm Benfica solidário com vítimas dos incêndios em Portugal

O Progrès Niederkorn, líder da Liga BGL (24 pontos), recebe este sábado o Hamm Benfica, terceiro classificado (15 pontos), em jogo da 10 ª jornada da Liga BGL.

Este é o único duelo antecipado da ronda.

Para lá do aspeto competitivo há uma vertente solidária com Portugal nesta partida, em casa do primeiro classificado.

Em cada bilhete vendido há um euro que reverte para as vítimas dos incêndios de outubro em Portugal.

Os ingressos custam seis euros, na venda antecipada, e 10 euros no dia do jogo.

No resto do programa da jornada, destaque para a deslocação a Strassen do campeão em título, F91 Dudelange (22 pontos), e da receção do Fola, quarto classificado (14 pontos), ao Mondorf.

Programa completo

Sábado (17:30):

Progrès – Hamm Benfica

Domingo (16:00).

Hostert – US Esch

Pétange – Differdange

Strassen – F91 Dudelange

Fola – Mondorf

RFCU – Jeunesse

Rosport – Rodange

