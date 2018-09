Proibição de fumar nas esplanadas interfere nas liberdades fundamentais – Horesca (C/ÁUDIO)

O secretário-geral da federação que representa o setor da hotelaria e restauração – a Horesca, como é chamada no Luxemburgo – diz que proibir o tabaco nas esplanadas de restaurantes interfere nas liberdades fundamentais de cada um. São declarações prestadas à Rádio Latina no seguimento da petição pública sobre a matéria, que recolheu mais de 4.500 assinaturas.

Na origem da oposição da Horesca está o potencial impacto da medida no volume de negócios dos restaurantes. Koepp lembra, a propósito, que, segundo os dados mais recentes, os cafés e bares do país registaram perdas de cerca de 15% desde que foi proibido fumar no seu interior, em 2014.

O responsável acrescenta que se o objetivo de uma medida deste género é proteger a saúde de crianças e grávidas, então seria necessário erradicar o cigarro de muitos outros espaços.

François Koepp defende ainda que a decisão de proibir, ou não, o tabaco nas esplanadas de restaurantes deve caber às próprias empresas.

A petição pública que reivindica a proibição de fumar em esplanadas de restaurantes foi assinada por mais de 4.500 pessoas, o que significa que o tema vai ser debatido no Parlamento com os ministros competentes.

Redação Latina