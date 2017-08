Proibido fumar em carros com menores de 12 anos

É proibido fumar, desde hoje, em carros que transportem menores de 12 anos. Trata-se de uma das grandes novidades do reforço da lei antitabaco.

A proibição de fumar em veículos com crianças a bordo prende-se com a necessidade de proteger os menores dos malefícios do tabagismo passivo.

A lei que entrou hoje em vigor também proíbe o fumo nos parques infantis, incluindo os cigarros eletrónicos. Além disso, passa a ser proibida a venda de tabaco e cigarros eletrónicos a menores de 18 anos.

A diretiva europeia, que esteve na origem da lei que entra hoje em vigor, determina também novas regras para os maços de tabaco, que têm de incluir imagens fortes, a alertar para as consequências do tabagismo.

As doenças associadas ao tabaco matam cerca de mil pessoas por ano no Luxemburgo.

Redação Latina