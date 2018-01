Projeto de lei sobre prostituição quer evitar deslocalização do fenómeno para as fronteiras (C/ÁUDIO)

Os clientes de prostitutas vão passar a ser penalizados, mas apenas em determinadas situações. Esta é a grande novidade do projeto de lei sobre a matéria, da autoria do ministro da Justiça, e que deverá ir a votos no mês que vem ou, o mais tardar, em março.

Com este projeto de lei, a prostituição vai continuar a ser legal no Luxemburgo. O Governo quer assim penalizar os clientes de prostitutas, mas apenas nos casos em que as raparigas são menores de idade, estão em situação de vulnerabilidade ou são vítimas de exploração sexual.

Ouvido pela Rádio Latina, Félix Braz explicou que o Executivo optou por não penalizar todos os clientes, para não empurrar o fenómeno pra as fronteiras.

O ministro explica que, em vez de seguir modelos em vigor noutros países, o Governo preferiu criar uma legislação adaptada à realidade do Luxemburgo.

Félix Braz, ministro da Justiça, confiante eno projeto de lei sobre a prostituição. Os deputados da comissão jurídica submeteram, em novembro, ao Conselho de Estado uma série de alterações ao texto, sobretudo em matéria de combate ao proxenetismo. Alterações que já receberam luz verde por parte da instituição, o que permite à relatora do projeto, a deputada Josée Lorsché, do Déi Gréng, avançar com a elaboração do relatório final.

O voto, em sessão plenária, deverá acontecer dentro de algumas semanas.

Redação Latina