Projeto ‘Oppent Haus’: Mais de 40 refugiados vivem em casa de particulares (C/ÁUDIO)

São já 43 os refugiados acolhidos em casas de particulares, no Luxemburgo, no âmbito do projeto ‘Oppent Haus’, uma iniciativa lançada em novembro de 2016 por três cidadãos.

O projeto destina-se apenas a adultos, requerentes de asilo ou refugiados, e visa, por vezes, resolver situações urgentes, como referiu à Rádio Latina Marianne Donven, uma das responsáveis pela iniciativa.

Os cidadãos que se disponibilizam a receber, em casa, requerentes de asilo não beneficiam de qualquer subsídio do Estado. Os requerentes de asilo, esses sim, continuam a receber o apoio a que teriam direito se estivessem num centro público de acolhimento, o que lhes garante alguma independência financeira.

Para Marianne Donven, a abordagem do ‘Oppent Haus’ facilita a integração dos refugiados e desmistifica muitas ideias pré-concebidas.

Os interessados em participar devem contactar os responsáveis através do e-mail openhomelu@gmail.com. O processo não é burocrático e aposta, isso sim, na relação entre refugiados e anfitriões.

Marianne Donven, uma das responsáveis pelo projeto ‘Oppent Haus’. Ela própria alberga atualmente vários refugiados.

Redação Latina