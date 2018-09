Promete que vai ser prudente na estrada?

A polícia luxemburguesa participa esta quarta-feira numa operação europeia de segurança rodoviária – a operação EDWARD –, organizada no âmbito do Dia Europeu sem Mortos na Estrada.

O uso do telemóvel e outras distrações ao volante vão estar no centro desta campanha da Tispol, uma rede europeia das autoridades encarregadas da segurança nas estradas. Por cá, os agentes vão reforçar a sua presença no terreno, com um aumento das fiscalizações um pouco por todo o lado.

Mas não só de polícia vive esta iniciativa. Qualquer condutor poderá apoiar a campanha. No site projectedward.eu, qualquer automobilista pode ‘fazer uma promessa’ em prol da segurança nas estradas, comprometendo-se a adotar uma condução prudente e a convencer os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. A ideia serve para sensibilizar o público sobre o assunto.

Na prática, é pedido aos condutores que sigam uma série de 14 conselhos. É-lhes pedido, por exemplo, que respeitem os limites de velocidade ou que prestem especial atenção aos utentes mais vulneráveis da estrada como peões, crianças e idosos. Para ‘fazer a promessa’, basta ler as recomendações e assinar, assinalando ainda o país de residência e o endereço de e-mail.

