Promoção de Honra: Käerjéng é o primeiro líder

O Käerjéng é o primeiro líder da Promoção de Honra ao vencer no reduto do Grevenmarcher, por 6-1, na jornada inaugural do campeonato.

Para além do Käerjéng, outras cinco equipas começaram com vitórias na primeira jornada do segundo escalão do futebol luxemburguês, que arrancou com 24 golos em seis jogos – faltando disputar o Muhlenbach – Mertert-Wasserbillig.

Etzella, Kayl-Tétange, Wiltz, Sandweiler, do treinador português Vítor Pereira, e Rumelange venceram os seus respetivos jogos.

Para encerrar a jornada falta disputar o jogo entre o Muhlenbach, do treinador português Paulo Gomes, e o Mertert-Wasserbillig.

Programa e resultados completos da 1° jornada da Promoção de Honra*:

Erpeldange 1-2 Etzella

Grevenmacher 1-6 Käerjéng

Kayl-Tétange 1-0 Mamer

Hesperange 2-3 Wiltz

FF Norden 1-2 Sandweiler

Canach 2-3 Rumelange

Muhlenbach – Mertert-Wasserbillig (Hoje, às 18:00)

