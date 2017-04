Promoção de Honra: Líderes dividem pontos

O Rodange e a US Esch empataram (3-3) este domingo em jogo da 22° jornada da Promoção de Honra.

As duas equipas estão praticamente com um pé na Liga BGL, quando faltam quatro jornadas para o final do Campeonato.

Com o empate, a US Esch lidera com 52 pontos, enquanto o Rodange é segundo, com 49 pontos. As duas equipas poderão celebrar a subida já na próxima jornada.

Na luta pelo jogo de playoff, o Etzella – terceiro classificado, com 41 pontos – foi ao reduto do Grevenmarcher vencer, por 3-2, e mantém acessa a esperança em disputar o jogo de “barrage” para subir de escalão.

Nesta luta, o Wiltz perdeu terreno ao ser derrotado em casa pelo Hostert, por 1-0. O Wiltz é quinto, com 36 pontos, e foi ultrapassado precisamente pelo Hostert que agora é quarto, com 38.

O Sandweiler está ainda na luta pelo acesso ao jogo de playoff. A equipa do português Vítor Pereira venceu em casa o Beggen, por 4-1. Assim, o Sandweiler é sexto, com 36 pontos. Já o Beggen, com a derrota, viu confirmada a descida de divisão.

Resultados da 22° jornada da Promoção de Honra:

Wooltz 0-1 Hueschtert

Bissen 0-3 FF Norden02

Rodange 3-3 US Esch

Sandweiler 4-1 Beggen

Gréiwemaacher 2-3 Etzella

Hesper 1-2 Mäertert-Waasserbëlleg

Monnerech 1-3 Mamer.