Promoção de Honra: US Esch empata no reduto do Hostert

Depois de oito vitórias consecutivas, a US Esch voltou a ceder pontos na Promoção de Honra, ao empatar (2-2) este domingo no reduto do Hostert, em jogo da 18° jornada.

Com este resultado, a equipa do treinador português Pedro Resende, que já não cedia pontos deste outubro de 2016, continua na liderança da Promoção de Honra, com 44 pontos.

Contudo, a US Esch viu a vantagem para o segundo classificado – o Rodange – ser reduzida para apenas três pontos.

O Rodange que hoje recebeu e venceu o Sandweiler, por 2-0, e passou a somar 41 pontos. Já o Sandweiler, do português Vitor Pereira, é quarto, com 33 pontos.

No fundo da tabela, o Beggen, de Paulo Gomes, foi a casa do Grevenmarcher, perder por 2-1, e continua a ocupar o ultimo lugar da Promoção de Honra, com apenas 6 pontos.

Resultados da 18° jornada da Promoção de Honra:

Mondercange 2-1 Bissen

Hesperange 1-3 Mamer

Hostert 2-2 US Esch

Rodange 2-0 Sandweiler

Grevenmarcher 2-1 Beggen

Etzella 3-3 Mäertert-Waasserbëlleg

Wooltz 2-1 FF Norden02.