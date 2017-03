Promoção de Honra: US Esch goleou na receção ao Mertert-Wasserbillig (6-1)

A US Esch recebeu e venceu o Mertert-Wasserbillig, por 6-1, em jogo da 16° jornada da Liga de Promoção do futebol luxemburguês.

Numa jornada com 34 golos, a equipa, orientada pelo treinador português Pedro Resende, chegou ao triunfo com um ‘hat-trick’ de Rodrigues (14’, 53’ e 70’), Vieira (28’), Landim (35’) e Eduardo (58’).

O tento de honra do Mertert-Wasserbillig foi obtido num autogolo de Lopes (16’).

Com este triunfo, a US Esch mantém a liderança da Liga de Promoção, com 40 pontos, seguido do Rodange, com 35 pontos.

O Rodange que nesta ronda venceu em casa o Mondercange, por 3-1.

Já o Sandweiler causou a surpresa da jornada. A equipa do português Vitor Pereira foi a Wiltz perder por 4-1.

Já o Beggen, do treinador luso Paulo Gomes, continua sem ganhar. O ‘laterna vermelha’ foi a casa do Hesperange (terceiro classificado) perder por 3-1.

Resultados da 16° jornada:

US Esch 6:1 Mertert-Wasserbillig

Hostert 4:1 FF Norden 02

Grevenmacher 3:1 Bissen

Rodange 3:1 Mondercange

Etzella 5:0 Mamer

Wiltz 4:1 Sandweiler

Hesperange 3:1 Beggen.