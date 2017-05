Promoção de Honra : US Esch regressa à liderança isolada

A US Esch recebeu e bateu o Sandweiler, por 1-0, em jogo da 25° jornada da Promoção de Honra e voltou à liderança isolada do segundo escalão do futebol luxemburguês.

A equipa, orientada pelo técnico português Pedro Resende, beneficiou da ‘escorregadela’ do Rodange em casa do Hesperange e está, assim, perto de se sagrar campeã da Promoção de Honra.

À partida para esta ronda o Rodange liderava, mas com a surpreendente derrota por 5-1 no reduto do Hesperange caiu para 2° lugar, com 52 pontos.

Na luta pelo terceiro lugar, que dá aceso ao jogo de ‘playoff’ de subida, o Hostert bateu o Mondercange, por 3-0, enquanto o Etzella venceu o Bissen, por 5-0.

À partida para a última jornada, o Hostert é terceiro, com 47 pontos, os mesmos que o Etzella (4° classificado).

Resultados da 25° jornada da Promoção de Honra:

Etzella 5-0 Bissen

Mamer 5-0 Beggen

US Esch 1-0 Sandweiler

Mäertert-Waasserbëlleg 3-1 FF Norden02

Wooltz 1-3 Gréiwemaacher

Hesper 5-1 Rodange

Hueschtert 3-0 Monnerech.