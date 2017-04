Promoção de Honra: US Esch e Rodange cedem empates

A US Esch foi hoje a casa do Wiltz empatar (1-1) em jogo da 20° jornada Promoção de Honra e mantém a liderança isolada do escalão secundário do futebol luxemburguês.

Mersch (34m) abriu o marcador para a equipa da casa, enquanto Rodrigues (75m) conseguiu o golo do empate da US Esch.

Com este resultado, a US Esch soma agora 48 pontos, enquanto o Wiltz, terceiro classificado, tem 36.

Já o Rodange, segundo classificado, cedeu um empate caseiro (2-2) frente ao FF Norden e perdeu a oportunidade de reduzir a diferença pontual para o líder. O Rodange tem agora 45 pontos.

A meio da tabela, o Sandweiler, orientado pelo português Vítor Pereira, foi derrotado em casa do Bissen, por 1-0, e caiu para o sétimo lugar, com 30 pontos. Contudo, o Sandweiler tem menos um jogo.

Resultados da 20° jornada da Promoção de Honra:

Monnerech 3-1 Beggen

Rodange 2-2 FF Norden02

Wooltz 1-1 US Esch

Hesper 1-3 Etzella

Hueschtert 2-3 Mäertert-Waasserbëlleg

Bissen 1-0 Sandweiler.