Promoção de Honra: US Esch e Rodange regressam aos triunfos

Depois dos empates da última jornada, a US Esch e o Rodange voltaram hoje aos triunfos ao vencer o Grevenmarcher e o Mamer, respetivamente, na 21° jornada da Promoção de Honra. As duas equipas continuam separadas por três pontos no topo da classificação.

A US Esch, de Pedro Resende (castigado), recebeu e bateu o Grevenmarcher, por 2-1. Mas começou melhor o Grevenmarcher que inaugurou o marcador logo ao quarto minuto, por intermédio de Brzyski.

A US Esch chegou ao empate por Nuno, à passagem do minuto 16.

O golo da vitória chegou em cima do apito final, aos 90m, por Rodrigues, que selou o 2-1 final, e garantiu a liderança isolada.

A US Esch soma agora 51 pontos, mais três do que o Rodange (48), adversário da próxima ronda.

Hoje, o Rodange foi a casa do Mamer vencer por 2-1, e garantiu uma distância pontual confortável – 10 pontos – do terceiro classificado que é agora o Etzella, que tem 38 pontos.

De referir que os dois primeiros classificados da Promoção de Honra têm acesso direto à Liga BGL.

Resultados da 21° jornada da Promoção de Honra:

Mäertert-Waasserbëlleg 3-2 Sandweiler

US Esch 2-1 Gréiwemaacher

Hueschtert 0-0 Hesper

Etzella 1-0 Wooltz 71

Mamer 1-2 Rodange

FF Norden 1-2 Monnerech

Beggen 0-2 Bissen.