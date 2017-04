Promotor dos U2 em Portugal destrói Ferrari em acidente

Álvaro Ramos envolveu-se num violento acidente quando conduzia o seu Ferrari 488 GTB, no passado dia 8 de abril, no Autódromo do Estoril.

O produtor de eventos Álvaro Ramos – um dos responsáveis pela vinda dos U2, várias vezes, a Portugal – e o seu co-piloto, não se feriram saindo ilesos do acidente. Já o Ferrari, avaliado em 300 mil euros, ficou bastante destruído.

“Deitar tudo isto para trás das costas” é o que pretende Álvaro Ramos, em declarações ao Correio da Manhã.

O promotor tenciona processar a marca já que poucos dias antes do acidente o carro teria feito uma revisão numa oficina Ferrari.

O vídeo já foi visto mais de 120 mil vezes, pode vê-lo em baixo: