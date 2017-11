Proposta de reforma sobre limite de 52 semanas de baixa é desumana – LCGB (C/ÁUDIO)

A central sindical LCGB rejeita a proposta do Governo que alarga por mais seis meses o prazo-limite de 52 semanas de baixa em caso de doença grave. A proposta apresentada na semana passada pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, não agrada à LCGB, que reivindica o fim do prazo-limite da baixa médica. Prazo que, atualmente, é de 52 semanas, durante um período de dois anos.

Depois de várias rondas de negociações, o ministro avança agora com a “possibilidade” de acrescentar mais seis meses a esse prazo-limite, mediante certas condições, como por exemplo a realização de uma peritagem do Controlo Médico da Segurança Social e uma concertação com o empregador.

Para o secretário-sindical da LCGB, Christoph Knebbler, essa proposta é uma espécie de “estado de graça” para pessoas que sofrem de doenças graves e que não têm tempo nem energia para tanta burocracia.

O dirigente sindical considera que a solução do Governo é desumana e continua a exigir a abolição do prazo-limite de 52 semanas de baixa.

Sindicatos, organizações patronais e Governo voltam a debater esta matéria, numa próxima ronda negocial, marcada para dentro de duas semanas.

No Luxemburgo, se um trabalhador ficar de baixa médica durante 52 semanas, por um período de dois anos, é desvinculado automaticamente da segurança social. A perda da cobertura social é, no entender, dos sindicatos, um problema muito grave para pessoas que estão doentes, como por exemplo, os doentes oncológicos.

Redação Latina