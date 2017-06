Protesto: Empregados bancários exigem “prémio de conjuntura” (C/ÁUDIO)

Há negociações em curso para a renovação do contrato coletivo de trabalho, no setor bancário.

Mas sindicatos e patrões têm propostas muito diferentes, sobre o conteúdo do texto, e a clivagem é cada vez mais evidente.

A Associação de Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL) recomendou às instituições bancárias que não paguem, em junho, o ”prémio de conjuntura” aos seus funcionários.

Acontece que esse suplemento faz parte do atual contrato coletivo, sublinhou à Rádio Latina, Denise Steinhäuser, presidente da delegação do pessoal do BGL BNP Paribas, pela OGBL.

Nem todos os bancos seguiram a recomendação da ABBL, ao contrário do que fizeram o BGL BNP Paribas e o JP Morgan.

A presidente da delegação do pessoal do BGL diz que desconhece as razões dessa decisão.

Os funcionários do BGL só foram informados recentemente que não iam receber o tal prémio, o que os deixa ainda mais descontentes.

Denise Steinhäuser deixa a ameaça: se os bancos continuarem a recusar o pagamento do prémio conjuntural, os sindicatos avançam para tribunal.

Os empregados bancários abrangidos por esta decisão têm-se manifestado contra ela. Na quarta-feira protestaram em frente à porta do JP Morgan e esta quinta-feira em frente à sede do BGL BNP Paribas.

