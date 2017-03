Próximas eleições legislativas marcadas para 14 de outubro de 2018

As próximas eleições legislativas estão marcadas para o dia 14 de outubro de 2018. É esta a data prevista no âmbito das novas regras que fixam a data do escrutínio.

Os membros da comissão parlamentar das instituições estão neste momento a trabalhar num projeto de lei que altera alguns pontos da lei eleitoral. Clarificações que são necessárias na sequência das eleições antecipadas de 20 de outubro de 2013, que mexeram com o calendário normal das eleições.

Até agora, os luxemburgueses eram chamados a votar no primeiro domingo do mês de junho. Porém, se as próximas legislativas acontecessem em junho de 2018, os mandatos dos deputados ultrapassariam o período máximo de cinco anos, estipulado na Constituição. E é exatamente para evitar essa violação da Constituição que a lei eleitoral está a ser revista.

As novas regras não determinam um mês específico para a organização das eleições, mas estabelecem que os eleitores devem ir às urnas no domingo que antecede o dia do último escrutínio. Mesmo assim há exceções à regra, nomeadamente quando as eleições comunais calharem na mesma data, o que poderá acontecer em 2023.

Redação Latina