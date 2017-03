Próximo “Diálogos com a Comunidade” será no Luxemburgo – José Luís Carneiro (C/ÁUDIO)

(Foto: José Luís Carneiro/Lusa)

Depois da Bélgica e do Reino Unido, a próxima edição dos “Diálogos com a Comunidade” vai realizar-se no Luxemburgo.

Sem avançar uma data concreta, o Secretário das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, disse à RDP Internacional, que a próxima comunidade a ser visitada é a do Grão-Ducado. E, o principal assunto em cima da mesa será o “ensino da língua portuguesa”.

Delegações do Ministério da Educação de Portugal e do Luxemburgo reúnem-se hoje, na capital portuguesa, naquele que é o terceiro encontro entre ambas as partes para encontrar uma solução ao anunciado encerramento das aulas integradas em português, em Esch-sur-Alzette.

A confirmar-se, cerca de 550 alunos vão ficar sem cursos integrados em Esch, já a partir de setembro.

Uma situação que os Conselheiros da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, Rogério de Oliveira e Custódio Portásio, vão certamente abordar na reunião dos conselheiros europeus da diáspora (CCP Europa), que decorre desde ontem em Lisboa.

Na abertura dos trabalhos do CCP Europa, o secretário de Estado confirmou também, em declarações à RDP Internacional, o lançamento, em Barcelona, do Ato Único de Inscrição Consular.

