PS no Luxemburgo “repudia” encerramento dos balcões da CGD

A secção do Partido Socialista (PS) no Luxemburgo diz “repudiar” o fecho da sucursal da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no grão-ducado. A reação chegou esta sexta-feira, ao final da tarde, através de comunicado.

O PS-Luxemburgo considera “inexplicável” que se encerrem os dois balcões da CGD no país e “lamenta” a perda de 23 postos de trabalho.

A secção do PS questiona “o que leva a CGD a abandonar a comunicada portuguesa no Luxemburgo, quando esta oferece um potencial de crescimento e expansão maior que qualquer outro local na Europa e no Mundo”.

Os socialistas portugueses do grão-ducado afirmam que vão “interpelar a CGD sobre a decisão hostil à comunidade”.

Recorde-se que os dois balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Luxemburgo vão encerrar “até ao final do ano”, com data ainda por definir.

O encerramento do banco do Estado português no Luxemburgo foi tornado público na semana passada pelos sindicatos ALEBA, OGBL e LCGB, que revelaram estar a negociar um plano social para os 23 funcionários da sucursal no grão-ducado.

A decisão – que faz parte do plano estratégico negociado entre o Governo de António Costa e Bruxelas em 2016 no âmbito da recapitalização da CGD – é justificada pela CGD com o facto de os balcões no Luxemburgo serem de “menor expressão”, ou seja, terem menos clientes do que outros.

A Caixa adianta que a carteira de clientes das agências de Esch-sur-Alzette e da cidade do Luxemburgo representa “5% dos residentes portugueses”. Desses, “40% também são clientes da Caixa em Portugal”.

O banco público português garante que vai “continuar a servir os clientes do Luxemburgo através dos balcões em Portugal e dos serviços bancários à distância, como o Caixadireta.

