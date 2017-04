PWC: Álvaro Parente vence em Long Beach

O piloto português Álvaro Parente (McLaren 650s # 9) alcançou a sua segunda vitória consecutiva no Pirelli World Challenge, ao triunfar hoje no percursos de Long Beach, nos Estados Unidos.

O piloto luso, que não foi o primeiro a cortar a meta, beneficiou da penalização aplicada a Johnny O’Connell, que foi o primeiro a terminar a corrida, mas foi penalizado por infração no ‘overboost’ do seu Cadillac.

Álvaro Parente manteve atrás de si Patrick Long, no Porsche 911 GT3 R da Wright Motorsports, com Bryan Sellers, companheiro de equipa do português, a completar o pódio no McLaren 650S # 6 da K-Pax Racing.