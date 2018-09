Qual é a superfície exata do Luxemburgo?

Qual é a superfície exata do grão-ducado do Luxemburgo? Esta é uma das inúmeras perguntas para as quais há resposta na nova brochura do Instituto Nacional da Estatística (STATEC). A edição “Luxemburgo em números 2018” acaba de ser publicada.

Respondendo à pergunta inicial, a área total do Luxemburgo é de 2.586 km2. A terra mais alta do país é Wilwerdange (560 metros de altitude). A mais baixa é Wasserbillig (130 metros de altitude).

Na mesma publicação, o STATEC revela que somos 602.000 residentes, entre os quais 96.500 portugueses a viver no Luxemburgo.

Redação Latina