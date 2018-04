Qual a rede social mais popular no Luxemburgo?

Cerca de 80% da população, com mais de 16 anos, está presente nas redes sociais. A conclusão é de um estudo realizado pelo instituto de sondagens TNS/Ilres.

Por cá, a plataforma mais popular é o Facebook, uma vez que 75% dos inquiridos afirmam ser utilizadores da rede social criada por Mark Zuckerberg.

Em segunda posição – mas com uma percentagem de adesão muito inferior à do Facebook – surge o Instagram, que é utilizado por um terço da população residente (33%).

O terceiro lugar do pódio das redes sociais mais populares no país é partilhado por três redes sociais: Snapchat, Pinterest e LinkedIn, com 25% de utilizadores cada.

Curiosamente, o Twitter é utilizado por apenas 15% dos residentes.

A sondagem demonstra ainda que a adesão às diferentes plataformas digitais varia consoante a idade. A título de exemplo, as redes sociais com mais conteúdos multimédia, como o Instagram e o Snapchat, atraem sobretudo as camadas mais jovens.

De acordo com a sondagem, apenas 19% dos residentes não estão ‘ligados à rede’, mas desses a maioria tem 65 anos ou mais.

Redação Latina