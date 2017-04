“Qualidade de vida para o Luxemburgo”, título da declaração sobre Estado da Nação

A quarta declaração sobre o Estado da Nação do primeiro-ministro, Xavier Bettel, tem 54 páginas e é intitulada “Qualidade de vida para o Luxemburgo”.

O discurso começou pouco depois das 14:30, estando ainda a decorrer no Parlamento.

Xavier Bettel vai fazer uma análise da situação económica, social e financeira do país em 2017 e traçar as linhas diretrizes dos planos do Executivo para o próximo ano e meio de governação — até às eleições legislativas de outubro de 2018 –.

Nos primeiros minutos de discurso, o líder do Executivo abordou a situação demográfica do Grão-Ducado, atualmente a rondar os 600 mil habitantes, dos quais cerca de metade (47%) não são luxemburgueses, havendo ainda 180 mil pessoas que atravessam diariamente as fronteiras para vir trabalhar no Grão-Ducado.

Para Xavier Bettel “todos estes cidadãos contribuem para garantir o equilíbrio dos sistemas nacionais de saúde, social e de pensões”.

A sessão foi interrompida cerca de 15 minutos após do início devido a um problema técnico no sistema de som do Parlamento.

