Quanto custa contratar Mariah Carey e Elton John?

No passado fim de semana, Mariah Carey e Elton John marcaram presença no casamento da neta do bilionário russo Valery Kogan, em Londres. o preço para os ter no evento rondou quase os 4 milhões de euros, valor desembolsado pelo casal Irene Kogan e Daniel Kevey.

De acordo com informações do TMZ e Billboard, a recepção, realizada no hotel The Landmark, durou nove horas. Elton John apresentou um repertório de 12 músicas. Mariah Carey, que teve a presença requisitada pelo noivo, dedicou “We Belong Together” aos recém-casados. A festa contou ainda com Mark Ronson como DJ contratado. O ator Antonio Banderas foi responsável por fazer o discurso que desejou sorte aos noivos.

Em 2014, o avô da noiva ocupava a 687ª posição na lista dos bilionários da Forbes. Ele é um dos sócios do aeroporto Domodedovo, em Moscovo, um dos maiores do Leste Europeu.

(fotos: dailymail; thesun; frivolette)