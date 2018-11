Quarenta e cinco deputados prestaram juramento no Parlamento luxemburguês

Cerca de duas semanas depois das eleições legislativas de 14 de outubro, 45 deputados prestaram ontem juramento no Parlamento luxemburguês naquela que foi a primeira sessão pública desde o escrutínio.

Dos 60 candidatos eleitos, apenas 45 tomaram posse ontem, já que aqueles que integram o atual Governo só prestarão juramento caso não sejam chamados para o futuro Executivo.

Entre os parlamentares, há nove “caras novas”, isto é, candidatos que nunca tinham sido eleitos ou que não fizeram parte da anterior legislatura. São eles: François Benoy e Charles Margue, do Déi Gréng; Sven Clément e Marc Goergen, do Partido Pirata; Paul Galles, Viviane Reding e Georges Mischo, do CSV; Dan Biancalada, do LSAP; e Jeff Engelen, do ADR.

Redação Latina