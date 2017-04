Quarenta e sete por cento da população acredita na vida depois da morte

Foto: TNS Ilres

Quarenta e sete por cento da população do Luxemburgo acredita na vida depois da morte, ainda que sob formas diferentes, de acordo com uma nova sondagem do TNS Ilres, divulgada esta quarta-feira.

Um terço dos 503 residentes inquiridos, que acreditam na vida depois da morte, diz, no entanto, não ter uma ideia precisa sobre o que acontece depois do último suspiro. Seis por cento dos sondados defendem o princípio da reencarnação e outros tantos acreditam na ressureição do homem. Dois por cento têm outra visão da vida além da morte.

Os especialistas do TNS Ilres concluíram que 40% das pessoas sondadas não têm qualquer dúvida de que a vida acaba mesmo com a morte. Sete por cento admitiram que nunca se questionaram sobre o assunto, enquanto quatro por cento não responderam.

A sondagem do TNS Ilres foi realizada em março, a partir de uma amostra de meio milhar de residentes com mais de 16 anos de idade.

Redação Latina