Quarenta e um por cento dos fumadores fumam cerca de um maço por dia

Quarenta e um por cento dos fumadores no Luxemburgo fumam entre 10 a 20 cigarros por dia, ou seja, cerca de um maço, segundo os últimos dados da Fundação Cancro sobre o tabagismo, divulgados em 2016, mas que lembramos hoje, no Dia Mundial do Não-Fumador.

Já 49% dos fumadores consomem menos de meio maço por dia, ao passo que 9% fumam entre um e dois pacotes de cigarros por dia.

Os dados da Fundação Cancro mostram ainda que 1% dos fumadores fumam mais de 40 cigarros por dia, ou seja, mais de dois maços.

Segundo os últimos dados estatísticos publicados pela fundação, cerca de 20% da população é fumadora, o que equivale a cerca de 96 000 pessoas. Mais de metade gostaria de abandonar o vício, ao passo que 21% gostaria de reduzir o consumo. Já um em cada quatro fumadores está satisfeito com os seu hábitos tabágicos.

Os dados sobre o tabagismo no grão-ducado têm como base um estudo do TNS Ilres, encomendado pela Fundação Cancro. Foram sondados 3 772 residentes a partir dos 15 anos de idade.

Cerca de mil pessoas morrem todos os anos na sequência de complicações associadas ao consumo de tabaco. Mais de oitenta são vítimas do tabagismo passivo.

Redação Latina