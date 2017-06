Quarta etapa do Tour orçada em 270 mil euros para a comuna de Mondorf

270 mil euros é quanto a quarta etapa da Volta a França em Bicicleta vai custar à comuna de Mondorf-les-Bains.

O orçamento foi agora divulgado pelo burgomestre Lex Delles (DP).

A Volta a França em Bicicleta 2017 arranca no próximo sábado na cidade alemã de Düsseldorf. A quarta etapa sairá de Mondorf, a 4 de julho, mas já no próximo domingo haverá uma festa para celebrar esta estreia para a cidade luxemburguesa, que receberá pela primeira vez, uma etapa do Tour. A animação, sobretudo, musical, com vários concertos agendados terá início às 15:00. Depois a festa musical continuará no dia 4, com espetáculos agendados a partir das 12:30.

Cerca de 180 voluntários que vão ajudar na organização desta festa.

Redação Latina