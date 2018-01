Quase 20% dos residentes queixam-se de vizinhos ruidosos

Cerca de 20% dos residentes do Luxemburgo queixam-se de vizinhos barulhentos.

Segundo dados do Eurostat, divulgados esta terça-feira, o problema afetou, no ano passado, 19,7% dos moradores.

O grão-ducado aparece assim entre os Estados-membros da União Europeia (UE) que mais se queixam de barulho causado pelos vizinhos ou vindo da rua, com o país a apresentar uma taxa superior à média europeia de 17,9%.

Na comparação europeia, Malta (26,2%), Alemanha (25,1%) e Holanda (24,9%) são os países cujos residentes mais reclamam do barulho.

No outro extremo da lista, estão Irlanda (7,9%), Croácia (8,5%) e Bulgária (10%).

Sem surpresas, é nas cidades onde o problema assume maiores dimensões, com 23,3% dos residentes a queixarem-se de demasiado ruído. Nas zonas rurais, essa proporção não vai além dos 10,4%.

Por outro lado, as pessoas a morar sozinhas são quem mais se queixa do barulho. Segundo o gabinete europeu de estatística, 20,8% das pessoas a viver sozinhas sentiram-se incomodadas pelo barulho vindo da vizinhança, em 2017. Nas casas habitadas por dois adultos, essa taxa cai para 17,8%. Já no que toca aos agregados com três os mais adultos, o valor desce para 16,6%.

O Eurostat mostra ainda que os agregados familiares com crianças queixam-se menos (17,5%) do barulho do que aqueles sem menores a cargo (18,4%).

Redação Latina