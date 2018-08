Quase 30 migrantes ilegais no interior de dois camiões

Dois casos registados no mesmo dia e praticamente à mesma hora. Dois camionistas encontraram migrantes ilegais no interior dos seus veículos, no Luxemburgo.

Num dos casos, em Potaschberg, as autoridades detiveram sete pessoas, que foram entregues aos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No outro caso, em Grass, os migrantes conseguiram fugir. O condutor disse às autoridades que se tratava de um grupo de aproximadamente vinte pessoas.

Ao que tudo indica, em ambos os casos, que ocorreram na manhã de ontem, os condutores só se terão apercebido de que transportavam os refugiados no momento em que os encontraram e chamaram as autoridades.

Recorde-se que há cerca de três semanas a polícia deu conta de um caso semelhante a estes, em Berchem. Na altura foram encontrados seis migrantes iraquianos no interior de um semi-reboque, proveniente de França.

