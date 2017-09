Quase duas centenas de empresas de artesanato criadas em 2016

O ministério luxemburguês da Economia emitiu em 2016 quase 200 licenças de autorização de comércio de artesanato.

O sector do artesanato é mais abrangente no Luxemburgo do que em Portugal, já que inclui, por exemplo, a construção civil, que beneficiou, nesse ano, de 136 licenças de autorização de abertura de comércio.

As áreas da moda, da saúde e da higiene surgem em segundo lugar nesta classificação. A mecânica fecha o pódio com 22 pedidos de licenças.

Os dados foram revelados pelos Ministérios da Economia e do Trabalho, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Marc Baum, do déi Lénk .

Neste contexto foram criadas 199 empresas no ano passado. Em contrapartida fecharam 71, por diversas razões.

Em relação às nacionalidades dos empreendedores,17,4% eram portugueses e 16% luxemburgueses. No entanto, com 25,7%, foram os franceses que criaram mais empresas de artesanato, em 2016.

Redação Latina