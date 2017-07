Quase meio milhar de falências no primeiro semestre – Creditreform

Mais de 450 empresas foram à falência nos primeiros seis meses deste ano. O número de processos de insolvência baixou 14% face ao primeiro semestre de 2016.

As estatísticas divulgadas esta segunda-feira pela empresa de gestão de crédito Creditreform revelam que grande parte das falências (71%) registou-se na área dos serviços. Foram 328 empresas a fechar portas este ano. O setor do comércio registou 101 falências e o do construção 28.

A compilação dos dados recolhidos pela Creditreform baseia-se nas insolvências declaradas pelos tribunais de comércio da cidade do Luxemburgo e de Diekirch.

Redação Latina