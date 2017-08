Quase sete mil adeptos no treino aberto do Benfica no Estádio da Luz

O Benfica voltou hoje ao trabalho, poucas horas após a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, com um treino aberto no Estádio da Luz, em Lisboa, que contou com a presença de 6.489 adeptos nas bancadas.

O plantel do tetracampeão nacional subiu ao relvado cerca das 11:00, sendo recebido com uma grande ovação dos adeptos ‘encarnados’, que não se coibiram de entoar cânticos a pedir a conquista do 37.º campeonato nacional.

O treinador Rui Vitória orientou uma sessão ligeira, de aproximadamente hora e meia, na qual os titulares no jogo deste sábado fizeram apenas corrida e alongamentos no relvado durante cerca de 45 minutos.

As exceções foram o lateral Grimaldo e o extremo Cervi, que se limitaram a realizar trabalho de ginásio na companhia do suplente utilizado Raúl Jiménez, autor do terceiro golo no triunfo por 3-1 frente ao Vitória de Guimarães, no sábado, em Aveiro.

Além destes três elementos, Júlio César, Mitroglou, Carrillo, Krovinovic, Zivkovic e André Horta também não treinaram em pleno devido a problemas físicos. Contudo, o jogador contratado ao Rio Ave, o extremo sérvio e o médio português ainda subiram ao relvado alguns minutos para efetuar trabalho condicionado à parte no relvado.

Os restantes 12 elementos realizaram alguns exercícios de circulação de bola, sendo depois acompanhados pelos guarda-redes Paulo Lopes e Zlobin numa ‘peladinha’ disputada apenas numa metade do campo, mas à qual os adeptos encarnados não pouparam nos incentivos e manifestações de apoio.

O tetracampeão nacional volta a trabalhar esta segunda-feira, com vista à receção ao Sporting de Braga, agendada para quarta-feira, às 21:00, que assinala o arranque das duas equipas na I Liga de futebol 2017/18.