Quatro deputados ganham mais de 100 000 euros por fora

Dos 60 deputados luxemburgueses há quatro que ganham mais de 100 000 euros por ano em empregos paralelos. É o que revela o site de informação Reporter.

Os deputados em questão são: Michel Wolter, Léon Gloden e Gilles Roth, todos do Partido Cristão Social (CSV) e Roy Reding do Partido Democrático Reformador (ADR).

Gestão de empresas, mas sobretudo advocacia são as atividades paralelas que renderam estes suplementos aos quatro deputados. Mas, já lá vamos.

Desde 2014 que os deputados têm de respeitar um Código de Conduta, que os obriga a declarar todas as atividades profissionais.

Os deputados ganham cerca de 7 200 euros brutos por mês, dos quais metade isenta de impostos. Para os líderes dos grupos parlamentares sobe para cerca de 11 000 euros. A estes rendimentos base mensal acrescem ainda cerca de 120 euros que os deputados recebem por cada presença nas sessões plenárias e nas comissões parlamentares.

Quanto aos quatro deputados que terão, segundo o Reporter, ganho mais de 100 000 euros em empregos paralelos, comecemos pelos parlamentares do CSV, que nos três casos são também burgomestres.

Léon Gloden é burgomestre de Grevenmacher, função que lhe terá rendido cerca de 16 000 euros por ano. Mas o grosso dos seus vencimentos extra provêm de um gabinete de advogados, do qual é sócio.

O burgomestre de Mamer, Gilles Roth, também exerce advocacia para além dos seus mandatos políticos.

Michel Wolter é burgomestre de Bascharage faz parte de mais de cinco conselhos de administração.

Finalmente, o deputado do ADR, Roy Reding, que continua a exercer advocacia, para além de ser sócio, acionista ou gestor de cerca de 15 empresas.

Dos quatro parlamentares, Michel Wolter é o que mais ganha por fora, cerca de 150 000 euros, segundo o Reporter. Segue-se depois Gilles Roth, com pelo menos 130 000 euros. Tanto Léon Gloden como Roy Reding superam os 100 000 euros.

O ‘site’ independente de informação adianta ainda que há deputados luxemburgueses a desrespeitarem o Código de Conduta ao omitirem declarar certas atividades. No caso do deputado cristão-social Laurent Mosar, que já foi presidente do Parlamento (2009-2013), não terá declarado os vencimentos provenientes da sua função de vereador da cidade do Luxemburgo, desde finais de 2017. O mesmo acontece com Serge Wilmes, igualmente vereador do CSV na capital. Já o deputado ecologista (Déi Gréng), Roberto Traversini, igualmente burgomestre de Differdange não terá declarado os vencimentos oriundos do sindicato Pro-Süd, que preside desde fevereiro deste ano.

Esta notícia surge depois de um relatório da Transparency International, divulgado a 10 de julho, revelar que atividades paralelas terão rendido nos últimos quatro anos entre 100 000 e 500 000 euros à recém antiga eurodeputada do CSV, Viviane Reding, que já foi vice-presidente do executivo de Bruxelas, na Comissão Europeia Barroso II (2009-2014). A atual candidata do CSV às legislativas de 14 de outubro, na circunscrição eleitoral do Centro, ocupa a 29.ª posição dos eurodeputados que mais ganham por fora, neste estudo da ONG. Viviane Reding terá visto a conta bancária crescer, graças nomeadamente ao seu lugar no conselho de administração da Fundação Bertelsmann, que faz parte do registo europeu de lóbis.

Redação Latina