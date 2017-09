Quatro milhões de passageiros por ano no Findel graças ao terminal B – STATEC

O Instituto Nacional de Estatística (STATEC) prevê que o número de passageiros que transitam pelo aeroporto do Luxemburgo suba para quatro milhões por ano, graças ao terminal B.

A abertura do novo terminal, no início do mês de julho, deverá assim traduzir-se num aumento de cerca de um terço ao nível da capacidade do aeroporto internacional do grão-ducado.

No primeiro semestre deste ano, o número de passageiros que passaram pelo Findel cresceu 18% em comparação com o ano anterior.

O transporte de mercadorias também evoluiu de forma positiva nos primeiros seis meses do ano, registando um aumento de 16%.

Estes resultados refletem a tendência europeia. O número de passageiros transportados cresceu 9% na primeira metade do ano. Trata-se do melhor resultado da última década. Ao nível do transporte de mercadorias, o crescimento foi de 13%.

De acordo com o STATEC, as companhias aéreas asiáticas e europeias estão a beneficiar da retoma recente do comércio mundial.

Redação Latina