Quatro tentativas de suicídio por dia no Luxemburgo

Setenta e cinco suicídios por ano e cerca de quatro tentativas por dia. Estes são os números sobre o suicídio no Luxemburgo, divulgados pela Liga de Higiene Mental no âmbito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que se assinala hoje.

A efeméride, instaurada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP, na sigla em inglês), tem como objetivo desfazer os mitos associados ao suicídio e lembrar o grande público que todos nós podemos ajudar a salvar vidas.

O primeiro passo é prestar atenção aos sinais de alerta, tais como desespero, cólera incontrolável, ansiedade, insónias, isolamento, mudanças de humor ou até consumo de álcool e drogas.

Lembramos que o Luxemburgo tem um serviço dedicado à prevenção do suicídio. O site é o www.prevention-suicide.lu . Já a organização SOS Détresse pode ser contactada todos os dias através do número de telefone 45 45 45.

Recorde-se também que a taxa de suicídios no Luxemburgo é superior à média dos países da União Europeia. Segundo dados divulgados em julho pelo Eurostat, o grão-ducado registou, em 2015, 14 suicídios por 100.000 habitantes. A média europeia é de 11.

Redação Latina