Queda ligeira no número de nascimentos

2016 registou uma diminuição pouco significativa do número de nascimentos, no Luxemburgo, a par de uma estagnação do número de óbitos, segundo dados do Statec.

Os números dos nascimentos revelam uma queda de 6 115, em 2015, para 6 050, em 2016 (-1,1%).

Além disso, o número de nascimentos, entre a população autóctone (-1,4%), também regista uma queda superior à da população estrangeira (-0,7%).

Em relação aos óbitos, também houve uma descida, mais ligeira, de um ano para o outro, de 3 983 para 3 967 em (0,4%).

Esta diminuição reflete, essencialmente, o balanço dos óbitos da população autóctone, com muito mais idosos do que a população de estrangeiros.

Redação Latina