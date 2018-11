Quem é o maior produtor de abóbora da UE?

À margem do Dia das Bruxas, que se comemora hoje, o gabinete europeu de estatísticas divulga quem são, na União Europeia (UE), os maiores produtores de abóbora, abóbora-menina e outras variedades. Abóboras que, sob a forma de lanternas, são um dos principais elementos de decoração do Halloween.

Segundo os números do Eurostat, a Espanha aparece como o maior produtor da UE, tendo colhido em 2017 cerca de 115 mil toneladas de abóboras.

No segundo lugar desta lista surge a França, com 96 mil toneladas, e em terceiro a Alemanha, com 92 mil.

O ‘top 5’ dos maiores produtores de abóbora inclui ainda Portugal e Polónia (ambos com 75 mil).

Redação Latina (Foto: AFP)