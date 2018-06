Quer batizar um fóssil? Museu de História Natural está aberto a sugestões

O Museu Nacional de História Natural (MNHN) está à procura de nomes para uma nova espécie de fóssil, atualmente a ser descrita pelos paleontólogos da instituição. No âmbito da exposição “Rock Fossils”, os especialistas decidiram deixar a escolha à mercê do público.

Assim, qualquer um poderá enviar ao museu uma sugestão. O novo fóssil – uma espécie parente das estrelas do mar – será depois publicado com o nome escolhido pelo vencedor e constará da literatura científica para todo o sempre.

Todos os nomes são possíveis, desde que possam ser pronunciados e não sejam ofensivos. Deve, no entanto, tratar-se de uma só palavra com pelo menos duas letras e sem sinais ou caracteres especiais.

As ideias devem ser enviadas por e-mail, para rockfossils@mnhn.lu antes do dia 9 de setembro. Para que a proposta seja tida em conta, o nome escolhido deve ser acompanhado de uma explicação do significado, bem como de um donativo de pelo menos 15 euros, a favor da BLOOM, uma associação sem fins lucrativos que luta pela conservação dos ecossistemas marinhos.

Redação Latina (foto: MNHN)