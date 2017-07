Quer contatar o consulado e não sabe como?

O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo só atende os utentes através de marcação prévia.

A única exceção é o levantamento de documentos.

O sistema de marcação prévia existe desde Março de 2013 e eliminou as longas filas de espera à porta do consulado.

Em vésperas da partida para férias, lembramos como pode fazer a sua marcação.

Uma das possibilidades é através da central telefónica, pelo número 45 33 47 1, de segunda a sexta-feira, entre as 8h00 e as 13h00.

O correio eletrónico é a forma mais prática, já que os utentes podem enviar o seu pedido a qualquer altura do dia.

O endereço para o efeito é marcar.luxemburgo@mne.pt .

Quando faz a marcação prévia, o utente deve indicar qual é o ato consular ,o seu nome completo, a data de nascimento e o contacto telefónico.

A sede do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo é no número 282, da route de Longwy, L-1940 Luxemburgo.

Redação Latina